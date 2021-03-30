Курс гривни к евро укрепился до 32,72 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 31 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,72 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 31 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2788,52 (30 марта – 2796,94)

100 EUR – 3272,33 (30 марта – 3296,61)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,84/27,86 грн/долл., к евро – на уровне 32,70/32,72 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 30 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий