Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,97 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 30 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,97 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 30 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2796,94 (29 марта – 2796,79)

100 EUR – 3296,61 (29 марта – 3295,32)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,95/27,97 грн/долл., к евро – на уровне 32,94/32,96 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 29 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий