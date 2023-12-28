Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 42,21 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 29 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,98 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 36 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,21 грн/евро, то есть гривня ослабла на 58 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,00/38,02 грн/долл., евро - 42,24/42,26 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

На следующей неделе, с 1 по 7 января ситуация на валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: ожидается, что границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/$ и 39-41 грн/€ на наличном рынке, такой прогноз для УНИАН сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам банкира, в послепраздничную неделю может несколько снизиться активность на рынке - в среднем на 20% по сравнению с последней неделей декабря, что может положительно сказаться не только на курсовых колебаниях, но и на объемах валютных интервенций, осуществляемых НБУ.

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