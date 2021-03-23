Официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,93 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 24 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,93 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 23 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2772,95 (23 марта – 2768,71)

100 EUR – 3293,29 (23 марта – 3300,72)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,76/27,78 грн/долл., к евро – на уровне 33,01/33,03 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 23 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий