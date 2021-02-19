Курс гривни к евро ослаб до 33,78 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,78 грн/евро, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 19 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2784,68 (19 февраля – 2784,61)

100 EUR – 3377,68 (19 февраля – 3364,78)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,83/27,85 грн/долл., к евро – на уровне 33,77/33,79 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий