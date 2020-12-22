Курс гривни к евро ослаб до 34,18 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 22 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,04 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,18 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 22 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,04 (21 декабря – 27,82)

100 EUR – 34,18 (21 декабря – 34,10)

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 22 декабря, ослаб на 20 копеек - до 28,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта ослабла на 18 копеек – до 34,53 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,05 грн за доллар, евро – 34,00 грн за евро.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,15/28,17 грн/долл., к евро – на уровне 34,24/34,27 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий