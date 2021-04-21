Курс гривни к евро укрепился до 33,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 22 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2805,76 (21 апреля - 2800,96);

100 EUR - 3369,86 (21 апреля - 3373,62).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,11/28,13 грн/долл., к евро – на уровне 33,75/33,77 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,01 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий