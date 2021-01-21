Курс доллара вырос до 28,26 гривни, а курс евро - до 34,37 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,26 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,37 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,2561 (21 января – 2820,35)

100 EUR – 34,3651 (21 января – 3414,88)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,27/28,29 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,35/34,37 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий