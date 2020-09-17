Национальный банк Украины на пятницу, 18 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу, 18 сентября, установлен на уровне 33,17 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк 18 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2811,95 (17 сентября – 28,11)
100 EUR – 33,17 (17 сентября – 33,38)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,12/28,14 грн/долл., к евро – на уровне 33,19/33,20 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на сегодня, 17 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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