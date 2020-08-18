В Украине подешевел доллар: новый курс валют

Курс доллара снизился до 27,23 гривни, а курс евро - вырос до 32,50 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 19 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,50 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2722,97 (18 августа – 2730,61)

100 EUR – 3249,73 (18 августа – 3237,4182)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,25/27,27 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,44/32,46 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 18 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,31 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Максим Удочкин