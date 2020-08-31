Курс доллара вырос до 27,56 гривни, а курс евро поднялся до 32,90 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 1 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,56 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,90 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2756,18 (31 августа – 2747,59)

100 EUR – 3289,5 (31 августа – 3273,34)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,54/27,57 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,88/32,91 гривни/евро.

Курс валют 31 августа

Национальный банк Украины на понедельник, 31 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,48 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий