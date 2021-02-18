Курс доллара ослаб до 27,85 гривни, тогда как курс евро укрепился до 33,65 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,65 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2784,61 (18 февраля – 2790,38)

100 EUR – 3364,78 (18 февраля – 3364,22)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,83/27,85 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,62/33,63 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий