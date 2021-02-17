По отношению к доллару гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на четверг, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,64 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 18 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2790,38 (17 февраля – 2783,04)

100 EUR – 3364,22 (17 февраля – 3377,08)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,86/27,88 грн/долл., к евро – на уровне 33,61/33,63 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 17 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий