Курс доллара снизился до 27,83 гривни, а курс евро - до 33,77 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 17 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,77 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2783,04 (16 февраля – 2796,71)

100 EUR – 3377,08 (16 февраля – 3392,97)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,90/28,92 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,78/33,80 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 16 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий