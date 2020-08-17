В Украине продолжает дешеветь доллар

Курс гривни к евро ослаб до 32,37 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 18 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,31 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник, 18 августа, установлен на уровне 32,37 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,31 (17 августа – 27,34)

100 EUR – 32,37 (17 августа – 32,30)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,27/27,29 грн/долл., к евро – на уровне 32,33/32,35 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 17 августа установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,35 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко