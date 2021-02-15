По отношению к доллару гривня ослабла на 8 копеек.

Национальный банк Украины на 16 февраля установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро 16 февраля, установлен на уровне 33,92 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 16 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2796,71 (15 февраля – 2784,4)

100 EUR – 3392,97 (15 февраля – 3368,01)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на сегодня, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: УНИАН