Курс гривни к евро укрепился до 34,04 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 14 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,04 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 14 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,97 (13 января – 28,04)

100 EUR – 34,04 (13 января – 34,07)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,98/28,00 грн/долл., к евро – на уровне 34,03/34,05 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 13 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий