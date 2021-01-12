Курс доллара снизился до 28,05 гривни, а курс евро - до 34,08 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 13 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеЧистые международные резервы Украины превысили $18 миллиардов - НБУ

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,08 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2804,6 (12 января – 2820,38)

100 EUR – 3407,87 (12 января – 3428,17)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,03/28,05 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,07/34,09 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий