Курс гривни к евро ослаб до 32,73 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 31 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,48 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,73 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Нацбанк на 31 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,48 (28 августа – 27,46)

100 EUR – 32,73(28 августа – 32,42)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,48/27,50 грн/долл., к евро – на уровне 32,73/32,75 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 28 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко