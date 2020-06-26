Гривня уходит на выходные в плюсе: сколько стоит доллар

Доллар подешевел до 26,69 гривни, тогда как евро подорожало до 29,95 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 гривни/доллар, то есть гривня после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,95 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

100 USD США – 2669,22 (26 июня – 2670,02)

100 EUR – 2995,00 (26 июня – 2991,22)

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,69/26,71 гривни/доллар, к евро – 29,91/29,93 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 26 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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