Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 грн/долл.

Украинский бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты, при этом 44,5% предприятий считают, что обменный курс до конца года будет колебаться в пределах от 29,01 грн/долл. США до 30,00 грн/долл. США.

Как говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Нацбанк провел в 4-м квартале 2020 года.

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"Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 28,99 грн/долл. США). 44,5% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/долл. США до 30,00 грн/долл. США", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, инфляционные ожидания руководителей предприятий усилились: в 4-м квартале ожидаемая годовая инфляция составляла 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале.

"Почти половина опрошенных руководителей предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10,0%. Усилилось влияние ослабления гривни на инфляцию: это отметили 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале. 63,6% респондентов считают инфляцию причиной увеличения расходов на производство", - сказано в сообщении.

Предприятия продолжают ожидать сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, при этом они более пессимистичны, чем в предыдущем опросе. Баланс ответов составил «минус» 24,4% против «минус» 16,1% в 3-м квартале 2020 года.

Что касается ожиданий относительно собственного бизнеса, то оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились, однако остаются оптимистичными: баланс ответов - 1,3% (в 3-м квартале 2020 - 4,4%). Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов – 10,9%). Также улучшения финансово-экономического состояния ожидают респонденты перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Зато негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

Бизнес и впредь настроен сокращать количество работников.

"Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил «минус» 9,9% (в предыдущем квартале - "минус" 10,8%). Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев", - сказано в сообщении.

Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

"В течение следующих 12 месяцев 62,6% планируют повышать зарплаты своим сотрудникам (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат", - сказано в сообщении.

По результатам опроса НБУ, доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, почти не изменилась, составив 41,7% (в предыдущем квартале - 41,9%). Подавляющее большинство заемщиков (76,7%) предпочитают брать кредиты в национальной валюте. В то же время уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, - до 6,9% с 8,0%.

"В целом предприятия отметили меньшую потребность в заемных средствах, а главными препятствиями для привлечения новых кредитов назвали высокие ставки (58,7% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (39,1%)", - сказано в сообщении.

Квартальный опрос проводился с 5 ноября по 3 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 693 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 18,8% - компании перерабатывающей промышленности, 15,2% - сельского хозяйства, 15,7% - оптовой торговли, 13,0% - транспорта и связи, 6,8% - добывающей промышленности, 5,1% - розничной торговли, 4,6% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3,2% - строительства, 17,7% - предприятия других отраслей.

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По словам советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, усиленные карантинные мероприятия, введенные в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияют на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

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Автор: Богдан Слуцкий