Гетманцев не видит ничего страшного в падении гривни на 10%

При этом он отметил, что нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии и резком падении курса гривни при новом главе НБУ.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам монетарной политики Украины, заявил, что нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии и резком падении курса гривни после назначения нового главы Национального банка Украины.

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"Последние события в стране породили много слухов, много опасений относительно того, какой будет политика Нацбанка. На самом деле мы узнаем довольно быстро о том, какой она будет уже от нового главы Нацбанка, но я хочу обратить ваше внимание, что глава НБУ сам не определяет политику в сфере денежно-кредитной системы лично, он выполняет основы денежно-кредитной политики, которые разрабатываются Советом НБУ", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что глава НБУ может пересматривать основы денежно-кредитной политики, может влиять каким-то образом на ее выполнение, но это не та личность, которая может что-то изменить кардинально.

"Более того, во время обсуждения этой кандидатуры на комитете было четко определено, что неконтролируемой эмиссии не будет… Нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии и резком падении курса гривни, этого нет в намерениях нового главы Нацбанка, этого нет в намерениях никого из нас", - подчеркнул Гетманцев.

Глава комитета также рассказал, что, по мнению многих экспертов, национальная валюта на сегодняшний день является переоцененной на 10%. При этом депутат не видит ничего страшного в постепенном проседании гривни в пределах этих 10%.

"Считаю, что если это не будет резким решением, ничего плохого не будет. Это позволит и поддержать экспортеров, и простимулировать вместе с другими мерами развитие экономики. Мы далеки от того, чтобы считать эмиссию в значительных масштабах, влияющих на монетарные показатели, тем инструментом, который нужно использовать сегодня. Мы не видим в печатании денег резерва для наполнения бюджета, кредитования экономики или чего-либо еще", - отметил Гетманцев.

При этом, по его словам, есть достаточно большие резервы и необходимость в корректировке политики НБУ в сфере удешевления кредитного ресурса и дальнейшего снижения учетной ставки. По мнению Гетманцева, этот процесс нужно продолжать, а с другой стороны, нужно создать условия для коммерческих банков для получения прибыли на кредитовании - их основной функции, а не на торговле государственными ценными бумагами и сертификатами.

"Мы уже видим постепенно уменьшение ставки кредитования, она постепенно снижается... Эта работа ведется, но ее нельзя сделать за один день, она имеет определённый временной лаг", - подчеркнул депутат.

Также он рассказал о корректировке с 1 июля государственной программы кредитования "5-7-9%", которая стала более благоприятной для граждан. Как отметил Гетманцев, удалось частично убрать преграду к получению кредитов предпринимателями, которые ранее не могли это сделать из-за проблем с финансовой историей.

"Благодаря государственным программам, мне кажется, нам удается решить проблему и наполнить экономику дешевыми кредитами. В условиях коронавируса нам еще мешает и спрос на кредитные ресурсы, он объективно снижается. Это не лучший период для того, чтобы делать большой скачок в развитии экономики… Но мы сделаем все возможное, чтобы создать условия для развития бизнеса", - отметил глава комитета.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

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