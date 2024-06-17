Продать доллар можно в среднем по курсу 40,53 грн, евро - 43,56 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 июня, не изменился и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,53 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,56 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,30 грн/евро (курс продажи - 44,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 июня,официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,48 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 41 копейку, по сравнению с курсом пятницы.

По словам руководителя центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслава Потапенко, на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл. Он отметил, что на официальный курс доллара в первую очередь влияет поступление денег в Украину из-за рубежа.

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