Стоимость валюты в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания, уверен экономист.

Курс доллара в Украине не будет расти до тех пор, пока есть поддержка Запада.

"Пока у нас есть поддержка наших партнеров, то никаких больших колебаний не должно быть. Наши резервы под контролем, валюта поступает все время. Нацбанк держит курс таким, который на сегодняшний день будет комфортным для экономики. Не допускает больших колебаний", - прогнозирует экономист Владимир Дубровский, передает Gazeta.ua.

По его словам, постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка есть достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

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Как отметил эксперт, курс доллара в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания.

"Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний не должно быть. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривня входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или резкого замедления нет".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 19 сентября

Напомним, в банковских обменниках курс гривни к доллару 19 сентября ослабел на 10 копеек - до 38,50 грн за доллар. Относительно евро курс гривни ослабел также на 10 копеек и составил 41,40 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 19 сентября подорожал на 15 копеек - до 38,25 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 41,10 грн за евро.

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