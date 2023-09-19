Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро - 40,60 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 19 сентября, ослабел на 10 копеек - до 38,50 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослабел также на 10 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,60 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 сентября подорожал на 10 копеек - до 38,10 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера не менялся и составляет 41,10 грн за евро.

Министр финансов Сергей Марченко во время встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации сообщил, что Министерство экономики прогнозирует на следующий год курс в 41,4 грн/долл., что будет заложено в проект государственного бюджета-2024.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный отметил, что курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не является прогнозом или целью для Национального банка, а является лишь расчетным параметром.

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