На наличном рынке курс гривни ослабел на 0,5% за неделю из-за повышенного спроса населения на валюту.

Наличный курс гривни продолжил ослабевать на прошлой неделе - спрос на иностранную валюту на розничном рынке снова вырос.

Как говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, население купило за 4 рабочих дня безналичной валюты на 21%, а наличной - на 3% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. При этом объемы продажи валюты населением уменьшились в целом на 2%. Соответственно на наличном рынке курс гривни ослабел примерно на 0,5% - до 37,6-38,4 грн/$.

На межбанковском рынке клиенты банков (юрлица) тоже значительно увеличили покупку валюты. За четыре рабочих дня они приобрели 1,3 млрд долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. В то же время они еще и уменьшили продажу валюты на 15%. В результате НБУ был вынужден продать из резервов $873 млн валюты через интервенции, что является наибольшим недельным объемом с начала года.

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"Ожидание перехода к более гибкому курсообразованию стало причиной возросшего спроса на валюту как на наличном, так и межбанковском рынках. Среди активных покупателей могли быть аграрии, которые постепенно движутся к завершению нынешнего сезона и, похоже, стремились заранее сформировать запас средств в валюте для финансирования весенне-полевых работ, пока НБУ не перешел к гибкому курсообразованию, а курс гривни не ослабел еще больше", - пояснили аналитики компании.

Курс гривни в Украине

Вчера, 18 сентября, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины ослабел на 5 копеек - до 38,40 грн за доллар. Относительно евро курс гривни вчера не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

В "Приватбанке" 18 сентября курс наличного доллара к гривне подорожал на 10 копеек - до 38,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера не изменился и составил 41,10 грн за евро.

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