Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 ноября, снизился на 6 копеек и в среднем составляет 41,64 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 грн за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 44,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн за евро.
Какой курс доллара в Киеве на сегодня
В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,57 грн/долл., что на 10 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,52 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 29 копеек - до 44,10 грн/евро, курс продажи - 43,88 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 15 ноября, составляет 88 066,40 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 629 356,17 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил на 15 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка установлен на уровне 43,47 гривен за один евро. Таким образом, гривна выросла сразу на 48 копеек.