Курс гривны к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка на пятницу установлен на уровне 43,47 гривен за один евро. Таким образом, гривна выросла сразу на 48 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,21/41,23 грн/долл., евро - 43,45/43,46 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 14 ноября остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар, а курс евро снизился сразу на 20 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе курс валют на наличном рынке ожидается в рамках 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро. Банкир считает, что ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, без существенных головокружительных изменений.

Экономические эксперты, проанализировав ситуацию после выборов президента США, дали украинцам советы стосоно валюты - покупать или продавать.

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