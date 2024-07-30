Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро - 44,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 15 копеек и составляет 45,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,35 грн за евро.

Какой курс на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,90 грн/евро (курс продажи - 44,61 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,05 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,41 грн/евро, то есть гривна выросла на 22 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых колебаний: 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро, однако это не произойдет неожиданно, все изменения будут медленными и постепенными.

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