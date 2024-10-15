Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 44,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 15 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи - 45,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 15 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 44,96 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что с 14 по18 октября в недельном измерении курсовой коридор будет оставаться "на месте": на межбанке 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро, а на наличном рынке 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

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