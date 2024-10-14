Курс гривны к евро установлен на уровне 44,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,96 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,18/41,20 грн/долл., евро - 44,95/44,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 14 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 4 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,60 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты вставнолено на уровне 45,43 грн/евро.

При этом инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. По его словам, если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

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