Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 26 июня, ослабился на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем, – до 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, по прогнозу экономиста и члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс доллара в Украине до конца лета 2023 будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас. Эксперт отметил, что Национальный банк достиг цели, к которой стремился: наличный курс сейчас близок к официальному курсу в 36,6 гривны. Также Пендзин уверен, что Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров, что также будет держать стабильность валютного курса.

Что касается курса на более близкую перспективу, то, как отметил главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков "ОТП Банка" Антон Куренной, в июле существенных колебаний валютного курса на наличном рынке не предвидится. В частности, он связывает стабилизацию рынка наличной валюты с прекращением деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов.

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