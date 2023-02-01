Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 43,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 43,00 грн за евро.

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Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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