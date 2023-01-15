Курс гривны к евро сегодня составляет 43,10 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 1 копейку – до 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны не изменился и составляет 43,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 42,40 грн за евро.

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Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

По мнению дилера департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка" Антона Куренного, в ближайшие один-два месяца курс вряд ли изменится, а вот позже возможен рост стоимости доллара до 40,00 гривень.

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что имеющийся курс доллара в январе 2023 года в банках останется в пределах от 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.

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