Курс гривны к евро установлен на уровне 43,68 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 27 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,68 гривен за один евро, то есть гривна подешевела на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,58/41,60 грн/долл., евро - 43,64/43,66 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,73 грн/долл., что на 8 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 16 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 26 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро - по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.

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