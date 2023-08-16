Сильных изменений в курсе до конца текущей недели ждать не стоит, уверена эксперт.

Курс доллара в Украине до 20 августа будет находиться в диапазоне 37,3 - 37,8 грн/долл.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, сильных изменений в курсе доллара до конца текущей недели ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал. По ее прогнозу, и гривня не будет проявлять себя активно, хотя перемены будут, передает 24 канал.

"Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке - в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит", - отметила эксперт.

Банкир считает, что приближение осени и усиление опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса могут несколько укрепить доллар, а это в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 16 августа

Как писал УНИАН, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 16 августа ослаб на 9 копеек - до 37,74 гривни за доллар.

Относительно евро курс гривни не изменился и остался на предыдущем уровне - 41,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту можно дороже - в среднем по курсу 37,10 грн за доллар, в свою очередь, продать евро можно по такому же курсу, как и в предыдущий день - 40,80 грн за евро.

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