Продать доллар можно в среднем по курсу 37,10 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 августа, ослаб на 9 копеек - до 37,74 гривни за доллар.

Согласно обнародованным курсам обменников, относительно евро курс гривни не изменился и остался на предыдущем уровне - 41,50 гривни за евро. Продать американскую валюту сегодня можно дороже - в среднем по курсу 37,10 грн за доллар, в свою очередь, продать евро можно по такому же курсу, как и в предыдущий день - 40,80 грн за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" вчера, 15 августа, остался на уровне показателя предыдущего дня в 37,40 грн за доллар. Курс наличного евро в "ПриватБанке" вчера же ослаб на 5 копеек - до 41,40 грн за евро.

Видео дня

Согласно опросам Национального банка, финансовые аналитики и домохозяйства в июле 2023 года ухудшили свои ожидания относительно курса гривниы к доллару на следующие 12 месяцев. Так, финансовые аналитики в июле прогнозировали, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара достигнет отметки в 40,26 грн/долл., а за месяц до этого, в июне, их ожидания были оптимистичнее – 39,54 грн/долл.

Домохозяйства также ухудшили свои курсовые ожидания: в июле граждане прогнозировали курс в 39,75 грн/долл. против ожидаемых в июне 39,66 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: