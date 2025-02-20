Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 февраля, вырос на 13 копеек и в среднем составляет 42,08 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром подорожал до 41,94 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 20 февраля, составляет 96 942 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 045 080 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 20 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,47 грн за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,40 до 42,10 грн/долл.

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