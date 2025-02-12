Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 42,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 февраля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,03 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 43,55 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,90 грн за евро.

Курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,56 грн/евро, курс продажи - 43,35 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 12 февраля, составляет 96 075 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 005 840 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 12 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,01 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 11 копеек.

С конца января на межбанковском рынке наблюдалось укрепление гривны против доллара. Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард", пояснил, что это связано с сезонными факторами: традиционно в этот период спрос на валюту снижается, так как импортеры заканчивают расчеты за период предновогодних продаж и в то же время к активной работе возвращаются аграрии после новогодних "каникул".

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