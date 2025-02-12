Гривня восстанавливает позиции, но долго ли будет играть музыка: валютные качели февраля

Доллар в Украине в декабре и первой половине января рос до рекордных показателей, однако затем взял курс на разворот. Что вызвало укрепление нацвалюты, и надолго ли доллар задержится на отметке ниже 42 гривень, - выяснял УНИАН.

На валютном рынке Украины происходят определенные изменения. Еще недавно доллар бил рекорды, безостановочно обновляя исторические максимумы, но со второй половины января стоимость американской валюты пошла на спад.

Наивысшего уровня доллар достиг 13 января, остановившись на уровне 42,28 гривень, а сейчас его стоимость значительно ниже психологической отметки в 42 гривни: так, на 12 февраля официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 41,67 грн/долл..

Скачки доллара были обусловлены тем, что с осени в Украине увеличивался спрос на валюту со стороны населения. В Нацбанке объясняли это восстановлением экономики и оживлением импорта, что и оказывало дополнительное давление на валютный курс. Регулятору приходилось гасить такой спрос увеличенными валютными интервенциями (операциями по купле-продаже валюты на межбанковском рынке).

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Как следствие, НБУ приходилось тратить значительные объемы международных резервов: например, в предпоследнюю неделю декабря валютные интервенции превысили 1,6 миллиарда долларов. В первые две недели января интервенции также были значительными - более миллиарда долларов в неделю.

При этом, благодаря мощной поддержке от международных партнеров, золотовалютные резервы Украины критически не уменьшились. Всего в течение 2024 года резервы выросли на 8 процентов до 43,8 миллиарда долларов. В январе они уменьшились на 1,8% (до 43 млрд долларов), но, как отметили в НБУ, остаются близкими к рекордному уровню.

Со второй половины января курс доллара, как и объем интервенций, начал снижаться. В конце месяца спрос на валюту утих, что позволило регулятору сэкономить международные резервы.

Так, в последнюю неделю января регулятору удалось уменьшить объем интервенций до $582 миллионов, что стало наименьшим объемом с середины ноября. А в первую неделю февраля, по данным ICU, несмотря на увеличение активности торгов и дефицита валюты, интервенции НБУ уменьшились до 455 миллионов долларов - наименьшего недельного объема с апреля прошлого года.

По итогам недели официальный курс гривни усилился до 41,47 грн/долл. - самого крепкого уровня за два месяца.

"Национальный банк продолжал уменьшать интервенции, которых все же оказалось достаточно, чтобы удовлетворить повышенный избыточный спрос и помочь гривне укрепиться. Рост спроса происходил, в частности, в розничном сегменте из-за открытия новых ежемесячных лимитов для онлайн-покупки валюты физическими лицами", - отметили аналитики компании.

Почему дешевеет доллар

Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард", в комментарии УНИАН объяснил, почему с конца января на межбанковском рынке наблюдается укрепление гривни против доллара США.

"С одной стороны это связано с сезонными факторами: традиционно в этот период спрос на валюту снижается, потому что импортеры заканчивают расчеты за период предновогодних продаж и в то же время к активной работе возвращаются аграрии после новогодних "каникул". Кроме того, успокаивается спрос на наличную валюту", - рассказывает банкир.

По его словам, с другой стороны, дисбаланс между спросом и предложением на рынке сохраняется и покрывается ежедневными интервенциями НБУ.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечает, что с конца января валютный рынок находится в состоянии "курсовой ремиссии", что отражается в незначительных колебаниях валюты в пределах коридора 41,65-42,3 гривни за доллар.

По его словам, в ближайшее время следует ожидать, что общая картина будет оставаться почти неизменной. Как и раньше, межбанк фактически будет диктовать курсовую повестку для наличного рынка, а разница между безналичным и наличным курсами будет находиться в пределах 0,3 гривни.

"Однако замечу, это не означает незыблемость курсов. Колебания будут происходить ежедневно, однако в пределах коридора 41,65-42,3 грн/долл. без особых сдвигов за очерченные пределы", - рассказывает Лесовой УНИАН.

Среди косвенных факторов, потенциально способных повлиять на рынок, банкир выделяет целый ряд внешнеполитических и военных факторов, касающихся дальнейшей судьбы нашей страны. Однако эмоциональный компонент на валютном рынке, по его словам, пока потенциально не представляет угрозы, ведь вероятный рост спроса на наличные может быть временным, ситуативным.

Фактор учетной ставки

В январе Национальный банк повысил учетную ставку на один процентный пункт - до 14,5%. Глава НБУ Андрей Пышный обосновывал это решение, в частности, необходимостью поддержания устойчивости валютного рынка и замедлением инфляции.

"Повышение учетной ставки направлено на обеспечение надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции и поддержания интереса населения к гривневым активам. Это будет способствовать снижению давления на валютный рынок и цены", - сообщил регулятор.

Какое это может иметь влияние на валютный рынок? Как пояснил УНИАН руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль, повышение учетной ставки, в первую очередь, влияет на денежный рынок и должно подтолкнуть банки к повышению ставок по депозитам, делая гривню более привлекательной. Также это косвенно должно уменьшать спрос на валюту.

"Однако, последние повышения учетной ставки происходили на фоне повышения военного сбора (с 1,5% до 5%), который удерживается в том числе и с процентных доходов граждан от банковских депозитов. Это частично нейтрализует повышение ставок. Кроме того, для банков применяются высокие требования по резервированию средств по краткосрочным вкладам - банкам невыгодно привлекать средства на короткие сроки, из-за чего они не увеличивают ставки по таким вкладам", - рассказывает банкир.

Учитывая и то, что ставки по ОВГЗ существенно не изменились, реальный эффект от повышения учетной ставки, с точки зрения валютного рынка, был ограничен, отметил Крохмаль.

В свою очередь, директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев ожидает, что повышение учетной ставки положительно повлияет на "вес" гривни и притормозит ситуацию на валютном рынке.

По его словам, стратегия НБУ относительно размера учетной ставки зависит прежде всего от экономической ситуации в стране. Поскольку инфляция все еще остается на достаточно высоком уровне, он считает, что увеличение ключевой ставки в условиях военной и экономической неопределенности является весомым механизмом сдерживания цен и уменьшения давления на валютный рынок.

"В феврале продлится период укрепления-поддержки гривни, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке", - подчеркивает Дмитрий Замотаев.

...Текущее укрепление гривни по отношению к доллару обусловлено временным снижением спроса на валюту, что и отражает рыночные принципы установления курса в зависимости от спроса и предложения.

Однако в целом в этом году ожидается постепенная девальвация гривни - по прогнозам экспертов и чиновников, на конец года курс может достичь отметки в 45 грн/долл.. Такой показатель заложен и в государственный бюджет на 2025 год. Но в течение года курс может двигаться в обе стороны, в зависимости от экономической ситуации в стране, что мы сейчас и наблюдаем.

Екатерина Жирий