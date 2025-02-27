Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,43 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 февраля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 44,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,43 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,7653 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,70 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 27 февраля, составляет 86 277 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 595 880 долларов.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 27 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,15 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл.

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