Курс гривны к евро установлен на уровне 43,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,62/41,65 грн/долл., а евро - 43,66/43,68 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 26 февраля не изменился и в среднем составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 февраля вырос на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 43,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: