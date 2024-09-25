Курс гривны к евро установлен на уровне 46,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась сразу на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 46,20 грн/евро, то есть гривна снизилась на 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,22/41,23 грн/долл., евро - 46,15/46,18 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 25 сентября снизился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 46,60 грн за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что доллар по отношению к гривне будет только дорожать до конца 2024 года. По его словам, валюта может перевалить за отметку в 42 гривны. Эксперт считает, что стабильность и регулярность финансирования Украины со стороны партнеров будет определять, сможет ли Киев выполнить бюджет на следующий год.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: