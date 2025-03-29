Владельцы обменников не будут играть "на повышение" или "на понижение", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 29 марта, в большинстве обменников финкомпаний и работающих банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,05 до 41,45 гр/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,40 до 45,00 грн/евро и продажа от 45,05 до 45,40 грн/евро.

"В такой ситуации и относительной, и очень условной, но все же стабилизации курса доллара и евро на межбанке, владельцы обменников в эти выходные не будут играть "на повышение" или "на понижение", предпочитая не раскачивать рынок, а поработать в формате "с оборота", - отметил эксперт.

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Он добавил, что спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 20-25 копеек, а по евро - в пределах до 20-30 копеек:

"При этом оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда - в пределах до 15-20 копеек по доллару и в пределах до 15-25 копеек по евро".

Курс доллара в Украине - прогноз на апрель 2025

Напомним, как спрогнозировал аналитик Алесей Козырев, курс доллара в Украине в апреле будет находиться в пределах коридора покупки и продаж 40,90-42,25 грн/долл., а курс евро - 43,80-46 грн/евро.

Что касается котировок курсов на межбанке, то, по его прогнозу, в сложившейся ситуации достаточно комфортный сценарий - это коридор в 41,15 - 42 гривень за безналичный доллар и 44,07 - 45,86 гривень - за евро.

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