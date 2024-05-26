Аналитик дал совет, как не терять деньги при обмене валют.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 26 мая, будет находиться в пределах коридора: прием от 39,80 до 40,20 грн/долл. и продажа от 40,25 до 40,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то он указал такой коридор: прием от 42,80 до 43,60 грн/евро и продажа от 43,65 до 44,15 грн/евро.

"Как всегда, при таком значительном разбросе котировок и "напряженности" на валютном рынке, в эти дни я советую гражданам, которым надо провести валютообменные операции, либо потратить лишние 10-15 минут и обойти 3-5 обменников, чтобы подобрать наиболее оптимальный курс, либо воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы не терять деньги", - отметил эксперт. Видео дня

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, по прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, коридоры валютных колебаний на следующей неделе до конца мая будут следующие: на межбанке 39-40 грн/долл. и 41-43 грн/евро на наличном рынке 39-41 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро.

Главной интригой в ближайшие дни будет оставаться конечный курс доллара и соответственно степень девальвации гривни, отметил эксперт.

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