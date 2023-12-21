Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 декабря, подорожал на 28 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 41,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,90 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 32 копейки – до 38,22 грн/долл. (продать доллар можно за 38,04 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 42 копейки, до 41,87 грн/евро (курс продажи – 41,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на четверг, 21 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,07 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 20 декабря, подорожал на 10 копеек – до 37,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подорожал на 35 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

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