Аналитик назвал обстановку на украинском валютном рынке "полностью контролируемой Нацбанком".

Курс доллара в Украине в воскресенье, 13 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 40,80 до 41,25 грн/долл. и продажа - от 41,40 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на наличном рынке, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,60 до 45,35 грн/евро и продажа - от 45,45 до 45,70 грн/евро.

По его словам, в целом обстановку на украинском валютном рынке можно назвать полностью контролируемой Нацбанком.

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"А это в условиях войны, которые складываются в Украине, геополитической и военной напряженности вокруг событий на Ближнем Востоке, а также сохранения неопределенности перспектив по объемам финансовой помощи Запада на 2025 год - достаточно неплохой расклад для всех участников нашего рынка", - считает аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю до 20 октября

Напомним, как спрогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, середина октября запомнится достаточно спокойным и достаточно прогнозируемым состоянием валютного рынка.

В частности, характеристики валютного рынка 14-20 октября, по прогнозу банкира, будут следующими: коридоры валютных изменений: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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