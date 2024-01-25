Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 41,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 25 января, подорожал на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 41,67 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на четверг, 25 января, повысил официальный курс доллара к гривне, установив его на уровне 37,53 грн/долл. Итак, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,88 грн/евро, то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 января, вырос на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

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