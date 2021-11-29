Национальный банк Украины на вторник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,21/27,23 грн/долл., к евро - на уровне 30,69/30,72 грн/евро.
Курс на 29 ноября:
Национальный банк Украины на понедельник, 29 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогнозы:
Эксперты прогнозировали, что к концу ноября курс доллара поднимется до 27 гривень.
29 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что кризисные цены на газ изменят курс доллара.