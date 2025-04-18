Курс гривни к евро установлен на уровне 47,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,34/41,38 грн/долл., а евро - 47,00/47,03 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,03 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,05 грн/евро, а курс продажи - 46,80 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, составляет 84 702 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 497 410 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 апреля, вырос на 10 копеек и составляет 41,55 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек - до 47,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 46,35 гривен за единицу иностранной валюты.

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